У ревности нет границ: на что он идет ради своей любви - улетное видео

Этот пес дал понять, что ревность - чувство, присущее не только человеку: развязка видео поражает.

В сети набирает популярность видео с ревнивым хаски, который не мог стерпеть наглость своего младшего собрата. Герой ролика поступил довольно грубо, но чего только не сделаешь, когда тобой овладевает сильное чувство.

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