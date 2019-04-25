У ревности нет границ: на что он идет ради своей любви - улетное видео

Этот пес дал понять, что ревность - чувство, присущее не только человеку: развязка видео поражает.
В сети набирает популярность видео с ревнивым хаски, который не мог стерпеть наглость своего младшего собрата. Герой ролика поступил довольно грубо, но чего только не сделаешь, когда тобой овладевает сильное чувство.
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