Огромная крыса устроила охоту на кота - видео

В сети активно тиражируется смешное видео, снятое на одной из улиц Люксембурга: на кадрах запечатлен кот, который не охотится, а в панике убегает от огромной крысы

Пользователи поражены тем, как довольно взрослый кот превращается из охотника в жертву. На кадрах видно, что сидевший на ступеньках одного из магазинов кот заметил на противоположной стороне улицы большую крысу. Пушистый хищник, как и полагается, бросился за добычей.

Но далее происходит нечто невероятное: не успел "зверь" подбежать к своей жертве, как она, вместо того, чтобы попытаться скрыться от когтей врага, сама превратилась в охотника и начала агрессивно атаковать кота.

Кот явно не ожидал от этой длиннохвостой твари такой реакции и пустился прочь. Крыса же поняла свое превосходство, начала травить горе-охотника и загнала кота на соседнюю улицу.

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