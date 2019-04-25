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Может вырасти пародистом: щенок передразнил петуха - видео

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Тема:
Утро с нами! (355)
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© Youtube / Классные видео

Умение воспроизвести тембральную и интонационную окраску другого существа - весьма редкий талант, но если уж он есть, на нем можно построить эстрадную карьеру.

И обеспечить себе интересную, творческую, небедную жизнь.

Но, может так сложиться, что больше приглянется занятие телохранителя или же охранника.

Тоже хорошие профессии.

Так или иначе, хозяина будет кому будить по утрам бодрым кукареканьем.

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Тема:
Утро с нами! (355)

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