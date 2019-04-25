Зайцы забыли, что должны разносить пасхальные яйца, и устроили мордобой

Что не поделили двое косых - так и осталось загадкой.
Но мутузили они друг друга долго, упорно и со всем прилежанием.
В темноте яростные ушастики и не заметили, что выясняют отношения посреди шоссе.
Там их и заметил экипаж венгерской "скорой помощи", вынужденный ждать, когда участники разборки освободят дорогу.
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