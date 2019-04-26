Этот эскалатор такой упорный, такой стремительный - видео

Попытка респектабельной дамы подняться "вверх по лестнице, ведущей вниз" обернулась шагом на месте, а потом и отказом от попытки шухарнуть.

В какой-то момент складывается впечатление, что она работает на камеру, и хочет выиграть пари.

Но - не получилось, не срослось. Зато зажгло и прикололо.

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