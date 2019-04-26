Сорока украла мышь у пушистого и жирного кота - видео

Откормленный домашний кот поймал мышь и играл с ней пока не прилетела сорока. Как непрошеная гостья заставила домашнего хищника сдавать лидирующие позиции, смотрите на видео.

Кот вышел погулять, а тут подарок судьбы - мышка. Но судя по комплекции усатого, он вообще не голодает, а хвостатая добыча ему нужна ради забавы. Вот он с ней и играл в снегу. Неизвестно сколько бы это все продолжалось. Может быть даже грызун стал бы лучшим другом кота. Но тут прилетела сорока, хвостом махнула, клюв повернула...И схватила несчастную мышь.

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