Моря нет: и луг сгодится, чтоб на серфе прокатиться - видео

Главное, чтобы хоть какой захудалый поток воды был. Да перепад высот.
Горносерферу тогда раздолье и кайф непередаваемый.
Да и псу - повод, чтобы порезвиться, несясь вскачь за хозяином-авантюристом.
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