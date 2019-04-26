Моря нет: и луг сгодится, чтоб на серфе прокатиться - видео

Главное, чтобы хоть какой захудалый поток воды был. Да перепад высот.

Горносерферу тогда раздолье и кайф непередаваемый.

Да и псу - повод, чтобы порезвиться, несясь вскачь за хозяином-авантюристом.

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