Пасхальное яйцо-рекордсмен поражает размерами и раскраской - видео

Бразильцы известны своей набожностью не менее, чем тягой к экзотике.
Эти две страсти они совместили в проекте, который оказался достойным Книги рекордов Гиннесса.
Итак: высота - 15,02 метра, диаметр - 8,72 метра.
Подымали конструкцию 48 дней.
Ну а цветовое решение - чистый образец стиля "тропикана".
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