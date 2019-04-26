Пасхальное яйцо-рекордсмен поражает размерами и раскраской - видео

Бразильцы известны своей набожностью не менее, чем тягой к экзотике.

Эти две страсти они совместили в проекте, который оказался достойным Книги рекордов Гиннесса.

Итак: высота - 15,02 метра, диаметр - 8,72 метра.

Подымали конструкцию 48 дней.

Ну а цветовое решение - чистый образец стиля "тропикана".

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