Дал прикурить: шутка дальнобойщика стала хитом соцсетей - видео

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, два дальнобойщика общаются на стоянке. Один из них с сигаретой в руке мирно курит, а его коллега решил "подымить" в ответ. Что из этого вышло, смотрите на видео.

Это видео поднимет вам настроение!

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