Шиворот-навыворот: серая мышка атакует рыжего кота - видео

Грызун демонстрирует не только стойкость перед превосходящими силами противника, но и дерзкую наступательность.
Правда соперник ему попался незлой и не голодный. От скорее проявлял любопытство.
До того момента, когда решил, что с этим наглецом лучше не связываться.
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