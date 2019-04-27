Утренние заботы: отправить домой запозднившегося гостя

Этого визитера не стоит спрашивать "Не надоели ли вам хозяева?".

Поди знай, может понять это буквально.

Лучше вызвать подмогу и - освободить территорию.

А потом можно приняться за утренний кофе. День-то, в принципе, неплохой!

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