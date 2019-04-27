Хозяин хочет, чтобы его питомцы стали дипломированными магами - видео

У себя дома он устроил филиал Хогвартса - учебного заведения для волшебников, которое в свое время закончил Гарри Поттер.

И школьную форму изготовил для собаки и двух котят.

Они в реквизите стойко позировали - каждый в меру своей усидчивости.

Песика, кстати, зовут Элвис. Может он о музыкальной карьере мечтает?

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