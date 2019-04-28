Когда пытаешься избавиться от кого-то слишком навязчивого - видео

В заповеднике в Намибии произошел забавный случай: стая мангустов начала преследовать козленка - смотрите видео.

Несколько мангустов оказались неподалеку от маленького козленка. В какой-то момент они начала его преследовать. Мелкие хищники сбились в стаю и постоянно собирались за спиной у парнокопытного.

Козленок пытался отбиться как только мог, заприметив преследующих его животных, он то и дело разворачивался и подобно человеку топал.

Мангусты несмотря на все эти запугивания так и не отставали от своей цели, забавно возобновляя погоню за козленком.

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