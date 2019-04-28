Маскировка высшего уровня: развязка видео удивит

Занимательный квест: потребуется много усилий, чтобы найти с первого раза героя этого видео. Ведь у него невероятно реалистичная маскировка.

Забавное видео набирает популярность в Сети. Автору ролика удалось запечатлеть своего питомца в весьма необычный момент. Что из этого получилось, смотрите на видео.

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