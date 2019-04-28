Блестки, единороги и котики: новый клип Тейлор Свифт покорил Сеть

Миллионы просомотров всего за несколько суток: стало понятно, чем покорил пользователей YouTube новый хит Тейлор Свифт.

Клип на новую песню американской кантри-поп-исполнительницы Тейлор Свифт (Taylor Swift) "Me!" всего за час после выхода в Сеть набрал почти миллион просмотров, за сутки - 60 миллионов, а к настоящему моменту - порядка 90 миллионов. Ретро-стиль, яркие краски, единорог, водопады из жвачки, блестки и котики - все это соединилось в одном видео.

В съемках ролика участвовал также вокалист группы Panic! At The Disco Брендон Ури. Видео снято в стиле мюзикла. Свифт и Ури играют в клипе пару, которая выясняет отношения на фоне красочных декораций.

К слову, в 2016 года Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной, вошедшей в список влиятельных людей журнала Forbes.

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