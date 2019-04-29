Экстремальный обед: пилот сделал это, выполняя акробатический трюк, - видео

Голод не тетка, пирожка не подсунет. Кажется, именно этим принципом руководствуется летчик, который выполняет фигуру высшего пилотожа.
Обед в экстримальных условиях. Герой этого видео с аппетитом уплетает пиццу за штурвалом самолета и, не моргнув глазом, выполняет невероятные фигуры высшего пилотажа.
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