Отдыхающие на пляже спасли гигантскую рыбу-молот - эмоциональное видео

Рыба-молот запуталась в рыболовных снастях, но отдыхающие не побоялись грозного вида акулы. К концу этого ролика напряжение только возрастает.

Люди не бросили хищника в беде - отдыхающие на пляже помогли беспомощной гигансткой акуле, которая оказалась в неприятной ситуации. Грозная рыба-молот пыталась защищаться и едва не расправилась со своими спаситлеями. Чем закончилось это видео, смотрите на видео.

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