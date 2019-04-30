Самый длинный прыжок с трамплина на грузовике - невероятное видео

Жан Хаю (Zhang Haiou) вошел в Книгу рекордов Гиннесcа, совершив невероятный прыжок, будучи за рулем грузовика.
Над землей большегруз находился на протяжении 26 метров. А теперь смотрите, как это было. На грузовике установили огромное количество камер, так что вы сможете увидеть, что происходило в кабине, под летящим транспортным средствам. Съемка велась с интересных ракурсов.
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