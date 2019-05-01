Хлестал хвостом — схватку леопарда и варана сняли на видео

Посетитель национального парка Крюгера в Южно-Африканской Республике наблюдали захватывающую битву леопарда с вараном.

Зрелище это оказалось настолько необычным, что руководство заповедника опубликовала запись произошедшего на своих официальных интернет-ресурсах.

На кадрах видно, что ящерица успешно отбивалась хвостом от атаки леопарда, но в какой-то момент хищник сумел перехитрить пресмыкающееся и убить его.

"Осознавая, что надвигается атака хищника, ящерица начала хлестать хвостом, защищая себя. Хвост оказался довольно мощным инструментом — от его ударов леопарду становилось не по себе. Но хищнику все-таки удалось перехитрить варана и схватить его за шею. Довольный охотой, леопард скрылся с добычей в кустах", — отметил автор ролика Коста Франгескидес.

В этой же местности несколько недель назад туристы сняли на видео, как буйвол напал на львиный прайд, "спасая" ящерицу. Одного из них он даже подбросил рогами в воздух.

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