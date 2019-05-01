Ну и ножки: заводной танец этой девушки заставит всех пойти в пляс - видео

Танец очаровательной юной девушки из российской глубинки покрил пользователей YouTube. Смотрите на видео, как двигается эта заводная красавица в черных чулочках. Не исключено, что и ваши ноги сами пойдут в пляс.

Девушка в этом ролике танцует "Ирландский степ". Он один из самых древних на Земле.

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Отличительной особенностью сольных ирландских танцев явяется практически неподвижный корпус с опущенными вниз руками, и чёткие, быстрые движения ногами. При этом в понятие "ирландский степ-танец" входят танцы не только в жёсткой обуви со звонкими набойками, но и в мягкой обуви без каблука.

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