Большой переполох: белка перепутала дамскую прическу с кроной дерева - видео

Извлечь зверька из импровизированного убежища оказалось делом непростым.

А сам процесс получился очень шумным, поскольку занимались им подруги пострадавшей.

Впрочем, если судить по ошарашенному виду белки после ее высвобождения, вопрос о моральном ущербе остается открытым.

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