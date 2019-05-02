Кратер вулкана вместо гриля, или Экстремальное барбекю по-испански - видео

Один из испанских ресторанов расположен на вершине потухшего вулкана, геотермальное тепло от которого используют для приготовления блюд. Смотрите на видео, как шеф-повар Элеутерио Мартин Бермудес поджарил курицу на вулкане.

По словам шеф-повара, все мясо в ресторане готовится на жаровне, установленной на высоте нескольких метров от поверхности кратера.

"Температура достигает 360 градусов, а глубина 7 метров. Все мясо для ресторана "Эль Дьябло" мы жарим здесь", — скаазал он.

Последний раз вулкан извергался в 1824 году, в настоящий момент он считается потухшим. Для того, чтобы установить решетку гриля на кратере, были проведены консультации с учеными и вулканологами. В итоге пришлось соорудить конструкцию из девяти слоев вулканического базальта.

Ресторан находится на острове Лансароте в провинции Лас-Пальмас в Испании.

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