Магия в быту: ловкость рук и почти никакого мошенничества - видео

Для фокусника главное - держать мину, сохранять сосредоточенное и загадочное выражение лица.

И, конечно, иметь квалифицированного ассистента. Который, может и не волшебник, но уже учится.

А дело публики изумляться - в меру или сверх нее.

Нам же, зрителям, остается только повеселиться вместе с этими нескучными ребятами.

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