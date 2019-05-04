Забавное видео: маленький шеф-повар покорил Сеть

Этот отец явно решил вырастить из своего сына шеф-повара или отличного семьянина.
Шеф-повар с пеленок: малыш не отстает от своего отца в виртуозном приготовлении пищи. Ребенок в точности повторяет за взрослым все манипуляции у плиты. Что из этого вышло - смотрите на видео.
Смотрите также:
- Криворукий шеф-повар опасно зажигает на кухне - видео>>>
- Китайский шеф-повар разделывает мясо на воздушном шарике>>>
- Неправильная колбаса: совсем не детский бутерброд - забавное видео>>>
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK