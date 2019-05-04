Красота - убойная сила: Наташа Кузнецова, разрушительница шаблонов - видео

Девушка поражает рядом беспрецедентных достижений.
И речь идет не только о трех мировых рекордах в пауэрлифтинге - может у кого-то их и больше.
Однако россиянка прочно удерживает титул "самой мускулистой женщины в мире".
Один объем бицепса у нее - внимание - 45 сантиметров!
Но Наталья спортом не ограничивается, она еще и актриса, которая выступала не где-нибудь, а на сцене Большого театра.
Во как!
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