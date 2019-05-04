Хозяин котика оттачивает на нем шулерские приемы - видео

Реакция питомца на производимые манипуляции очень развлекает "картежника" и кого-то, кто остался за кадром.

Что с пушистика взять, он совсем еще несмышленыш.

Впрочем, точно так же прореагировал бы и ребенок - человеческий.

Последний, впрочем, разобравшись в сути обмана, мог бы и сказать: "Дядя, знаешь ты кто...".

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