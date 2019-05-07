Видео: Месси мира братьев наших меньших: мяч у него не отобрать

Цепкость, дриблинг, неуступчивость в борьбе - все при нем.

Футболист в полосатой форме на противников-переростков буквально нагоняет страх.

Тем ничего не остается, как работать на камеру, принимать красивые позы.

А в конце - прибегнуть к недозволенным приемам.

Говаривал некогда Николай Николаевич Озеров: "Такой футбол мы не любим!".

А такое видео смотрим с довольствием.

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