Рыбак будущего рыбака видит издалека - видео

Особенно, если тот - по совместительству - родной сын.
Экипировка у юного удильщика - на высшем уровне.
Правда безынерционная катушка еще не совсем освоена, но это не беда. Помощь всегда подоспеет.
А вот и первый улов!
Кажется карп, и вроде зачетный.
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