Бесстрашная мать готова на все, чтобы спасти потомство - зачетное видео

Все мамы такие - и перед лицом смертельной опасности они будут защищать свое потомство, даже если "противник" в десятки раз больше.
Бесстрашная птица укрыла собой гнездо, где находились ее яйца, когда по этому самому месту ехал огромный трактор. Она не сдвинулась с места даже тогда, когда, как показалось, ее раздавит техника. Смотрите видео.
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