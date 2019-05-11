Ежики шалят и потягиваются - забавное видео

Посмотрите это милое и смешное видео про ежика, который покорил сердца пользователей Интернета.

Какие животные могут сравниться по степени умилительности с котиками? Правильно - эти колючие создания. Смотрите на видео, что он творит.

Ёжики, при грамотном уходе заботе и ласке, могут стать замечательными домашними любимцами. Ежи, в отличие от многих диких животных, весьма легко адаптируются к жизни в неволе и быстро привыкают к людям. Но следует помнить: еж - хищник. Он не питается яблоками, морковкой или сыром.

Основную часть их рациона должно составлять сырое нарезанное мясо. Это совет, если будете держать такое колючее создание дома. А пока смотрите, как серенький еж встречает утро.

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