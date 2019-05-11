"Горячие" девушки в мини-юбках и в чулках в сетку моют пеной авто - видео

Это видео произвело фурор в социальных сетях. Водители, заехавшие на местную автомойку, приятно удивились сервису — машины там моют девушки в особой "униформе". © Youtube / Nataly Hay Dance Страстный танец живота горячей брюнетки сводит мужчин с ума - видео

На кадрах видно, как вызывающе одетая девушка в очень коротком платье и колготках в сетку растирает пену по капоту легкового автомобиля. Когда девушка наклоняется, у нее заметно даже нижнее белье красного цвета. Эта автомойка находится в Актау, пишет Sputnik Казахстан.

Позже к машине подходит ее напарница в таком же наряде.

Водителям, которые решили помыть свои авто, такие работницы пришлись явно по душе.

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