Голодный медведь украл у охотников продукты - видео

Этот ролик стал Интернет-мемом дня: пока мужчины беседовали о своем личном, косолапый утащил походный холодильник с продуктами.
Голод не тетка, решил топтыгин. Он подошел близко к мужчинам, которые обсуждали, видимо, стратегию охоты и сделал свое дело. Портативный холодильни был хоть и нелегкий, мишка все-таки его уволок в лес. Охотники пытались вернуть имущество, даже произвели выстрела в воздух. Но животного это не испугало.
Специалисты считают, что наглость медведя вполне объяснима. Он не боится людей, потому что те его неоднократно
подкармливали.
История случилась на Камчатке.
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