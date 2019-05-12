Морские львы любят людей и хотят общаться - захватывающее видео из-под воды

Братья наши меньшие продолжают поражать своими непосредственными повадками. Морские львы, как оказалось, очень любят человека, не боятся аквалангов, и готовы асы напролет проводить с дайверами, лишь бы они играли с ними.
Эти животные настолько непосредственны, что сами вызывают ныряльщиков на забавные игры, они подплывают вплотную к человеку, ластятся и, как будто, просят - "ну поиграй со мной".
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