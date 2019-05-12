Как крокодилы любят друг друга: горячие брачные игры рептилий - видео

При попытке обратить внимание самки на себя крокодилы неудержимы - их "брачный зов" подобен звуку двигателя.

Казалось бы, крокодил - самая невозмутимая и мало подвижная рептилия на Земле, за исключением периода его охоты. В принципе, так и есть, однако в период брачных игр эти животные становятся настоящими "мачо".

Пытаясь соблазнить самку, крокодилы начинают за ней "ухаживать". Они высоко поднимают голову и рычат. Причем их брачные крики напоминают звук мощного электродвигателя. Смотря это видео можно понять, что и среди крокодилов есть любовь.

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