Хозяин гребет, самое время расслабиться: пес на речной прогулке - видео

Воду я люблю, при случае можно и поплавать, но сейчас не тот случай, когда следует напрягаться.

Даже наоборот.

Буксир, полный вперед! А я положу морду на надувную подушечку и буду любоваться окрестностями.

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