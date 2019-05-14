Ты возвращаться-то думаешь вообще: пес сигналит загулявшему автовладельцу

И нечего посторонним на меня смотреть с упреком, да еще и в стекло стучать.
Пошли бы вы... поискать того двуногого, что меня в машине оставил.
Хорошо еще, что посадил на водительское место, так что клаксон под рукой...
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