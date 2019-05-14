Видео: мы с тобой и масти одной - чего же ты не играешь со мной

Жизнерадостный малыш-енот очень хочет, чтобы кот порезвился вместе с ним.
Тому, однако, не до игрищ и забав.
У него момент медитации. Или просто лени.
Это настолько явно, что енота от бесплодных усилий самого порой клонит в сон.
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