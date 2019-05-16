Ограбление: наглое, скорое, бездарное и очень смешное - угарное видео

Ролик длится ровно минуту, но вызывает многочисленные эмоции и оттенки чувств.

Работники учреждения, подвергшегося налету, после просмотра записи с камер наблюдения наверняка сначала облегченно вздохнули, и лишь потом обрели возможность развлечься увиденным.

А грабители... что о них сказать? Сами понимаете, что у них творилось внутри, и какими словами это выражалось...

Наверняка, они тоже не чужды интернету и раз за разом смотрят это видео - как центрфорвард, безнадежно "запоровший" пенальти.

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