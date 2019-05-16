Девиз лисят: ничем не пренебрегаем, все в норку - видео

Обычно это недоглоданная косточка, или еще что съестное.
Но на этот раз добыча оказалась покруче.
Один братец-лис ненароком уволок в родное логово экшен-камеру GoPro.
Ракурс получился фантастический, а картинка - супер.
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