Девиз лисят: ничем не пренебрегаем, все в норку - видео

Обычно это недоглоданная косточка, или еще что съестное.

Но на этот раз добыча оказалась покруче.

Один братец-лис ненароком уволок в родное логово экшен-камеру GoPro.

Ракурс получился фантастический, а картинка - супер.

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