НЛО за иллюминатором самолета: посчитайте сколько их - видео

То, что вначале казалось одинокой летающей тарелкой, мгновенно превратилось в эскадрилью.

Кадрами, снятыми на борту рейса из Южной Кореи в Таиланд, а также испытанными при этом эмоциями, поделился один из пассажиров по имени Лукас Ким.

Мозг увиденному выдавал одно объяснение за другим: пассажирский самолет - НЛО - группа НЛО.

Ба, да их целых шесть!

Ким отверг появившееся после публикации видео мнение о том, что это всего лишь отраженный свет от крыла самолета.

«Вы можете верить всему, что хотите, но я действительно думаю, что столкнулся с НЛО», - отметил он.

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