Кажется, твоя скибка вкуснее: кошка с хозяйкой едят арбуз - видео

И получают от этого огромное удовольствие.
Вот такие гурманки-сладкоежки.
Женщине даже приходится защитить от посягательства свой кусок - кошка в какой-то момент показалось, что тот может оказаться поаппетитнее.
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