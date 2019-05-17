Ласки много не бывает, если кто не понимает: песик умеет добиться своего

Тебе, может быть надо ехать, а мне внимания хочется.

Потому любая попытка освободить руку для того, чтобы включить зажигание, будет пресекаться на корню.

Еще. Вот так. И снова. И опять...

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK