Хитрый папа поспорил со своей дочкой и ловко ее провел - улетное видео

Мужчина со своей дочерью играл на полу. В какой-то момент он предложил ей спор. Папа заверил дочь, что сможет вытереть воду с пола быстрее, нежели она ударит его по руке ложкой.
Конечно же, у девочки не получилось выполнить свое условие быстрее отца. Смотрите на видео, как хитрый папа провел дочку.
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