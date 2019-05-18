Спорт высоких достижений: как готовить чемпионов - видео

Для успеха требуется лишь следующее: способный атлет, турник и... хороший стимул.

Чтобы воспитанник, в буквальном смысле, рос над собой.

Завсегдатаи соцсетей посчитали, что эта методика подготовки может получить весьма широкое применение.

"Надо сегодня мужу так еду подвесить, а то на работе не натренировался", - поделилась своими планами одна сообразительная дама.

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