В Кишиневе ливень превратил в водопад лестницу во дворе – видео

Жители Чекан добирались домой едва ли не вплавь.

Ливень, который накрыл Кишинев в субботу, 18 мая, превратил улицы города в горные реки, а жители микрорайона Чеканы по пути домой обнаружили "горный водопад". Сильные потоки воды стекали по лестнице вниз на бульвар Мирча чел Бэтрын со стороны жилого квартала на ул. Михай Садовяну, что недалеко от здания районного суда.

В субботу проливные ливни и грозы прошли на всей территории Молдовы. Дожди сопровождались штормовым ветром.

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