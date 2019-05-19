Уи-и-и! Игуана прокатилась на роботе-пылесосе - зачетное видео

Пресмыкающееся даже в такой непривычной ситуации сохраняет редкостную стойкость духа, развеселив хозяев.

Необычные гонки устроили несколько молодых людей для своего домашнего питомца. Большую ящерицу-игуану ради смеха усадили на робота-пылесос.

Ящерица оказалась ничуть не встревожена, попав в такую непривычную для себя ситуацию. Она раскатывает на пылесосе, как на гоночном автомобиле, вызывая восторг зрителей.

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Роботы-пылесосы уже не в первый выступают в роли транспортного средства для домашних питомцев. Некоторых так и подмывает усадить на крышку устройства хомячка или кошку, просто чтобы посмотреть, что получится.

Однако игуана, нельзя не признать, справилась с ролью гонщика лучше всех - в конце концов, хладнокровие для холоднокровного животного вполне естественно!

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