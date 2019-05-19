На честном слове и на одном шнурке: эта машина ехать не должна, но едет - видео

Американец решил посмотреть, сможет ли ехать машина, которая скреплена в буквальном смысле проволокой и шнурками. И сам удивился тому, что получилось.

В Соединенных Штатах владелец машины, давно ржавеющей на заднем дворе с полуразобранным двигателем, ради интереса решил посмотреть, получится ли ему реанимировать четырехколесного друга подручными средствами.

Вместе с другом он скрепил двигатель с помощью проволоки, шнурков и скотча. И страшно удивился, когда автомобиль не только завелся, но и поехал.

Вот уж, действительно - на честном слове и на одном шнурке, перефразируя старую песню про летчиков.

Возможно, это видео станет еще одним серьезным аргументом для тех, кто считает, что все на свете можно починить с помощью скотча, синей изоленты и средства WD-40.

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