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Как сыграть ногами мировые хиты - забавное видео

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© Facebook / Da Baffone Cucina Italiana

Этот способ создавать музыку смело можно назвать одним из самых удивительных: смотрите видео.

В интернете набирает популярность видеоролик, где известные мировые хиты исполняют ногами. Все дело в том, что на улице было установлено большое пианино, оно будто "встроено в асфальт".

Далее двое парней и девушка сыграли на нем в шесть ног несколько известных мелодий. Несмотря на то, что в сети есть еще много подобных роликов, именно этот вызвал у пользователей сети наибольший восторг. 

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Теги:
танцы, вирусное видео
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