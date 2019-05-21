Видео из разряда "не верь глазам своим": светофор поехал мозгами

А может, так шутит искусственный интеллект, который им управляет...
Американец, который снял эту сценку на одной из улиц городка Стерлинг-Хайтс в Мичигане, признался, что он так и не понял, что ему предписывалось делать на перекрестке.
Ясно было лишь одно - "налево не ходить!".
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