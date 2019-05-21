Две подружки, одна игрушка - видео

И это совсем не тот случай, когда возникли какие-то разногласия.

Собачка свою лапку отдала в полное распоряжение девчушки.

Хочешь используй как погремушку, а хочешь - как пустышку!

Воистину, редкая широта души и... ангельское терпение.

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